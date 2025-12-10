قرار عاجل في إعادة إجراءات محاكمة متهم بمذبــــ.حة كرداسة

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد جمال ذكي السيد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " مذبحة كرداسة " في القضية رقم 1273 لسنة 2016 جنايات مركز كرداسة.. لجلسة 3 يناير المقبل لضم المفردات.

إعادة إجراءات محاكمة المتهم

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

الجدير بالذكر أن المتهم المعاد اجراءات محاكمته هو المتهم رقم 63 بامر الاحاله في القضيه وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بتاريخ 19 اغسطس 2019.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا نهائية في قضية مذبحة كرداسة، التي شهدت هجومًا مسلحًا على قسم شرطة المدينة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتل 12 ضابطًا وعدد من المدنيين، حيث حكمت المحكمة بالإعدام شنقًا على 20 متهمًا، والسجن المؤبد على 80 آخرين، فيما تراوحت أحكام السجن بين 10 و15 عامًا على 34 متهمًا، وقررت البراءة عن 21 متهمًا.