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محافظات

انقذونا هيجيلنا فشل كلوي.. أهالي الشرقية يشكون من مياه المجاري ..صور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
اثناء القاء مياه
اثناء القاء مياه المجارى
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محمد العيسوى
بعث أحد قراء "صدى البلد" رسالة يستغيث فيها بالمسئولين فى محافظة الشرقية، بسبب انتشار جرارات تحمل مياه صرف صحى وتقوم بإلقائها فى مياه بحر فاقوس.

وفي ذات السياق، قال محمد الهادي الأيوبي، أحد الأهالي، "نعيش فى هذا الحال كل يوم، ومازلنا نشرب من مياه مجاري فاقوس على مرأي ومسمع الجميع".

وأضاف أن هذا الحال يتكرر كثيرا ويوجد أكثر من 10 جرارات تحمل هذه المجاري من قنتير والديدامون إلي الحسينية، وتقوم بإلقائها فى بحر فاقوس، والكارثة فى ذلك أن محطات مياه الشرب تأخذ المياه من هذا البحر وتقوم بتحليتها.

وناشد الأهالي المسئولين سرعة التحرك للقضاء على مثل هذه الوقائع، حيث إنها تهدد حياة المواطنين، وقد تتسبب فى فشل كلوى للمواطنين.

انقذونا هيجيلنا فشل كلوي.. أهالي الشرقية يشكون من مياه المجاري ..صور
انقذونا هيجيلنا فشل كلوي.. أهالي الشرقية يشكون من مياه المجاري ..صور

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