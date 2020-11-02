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أخبار العالم

بعد ملاحقتهم أنصار بايدن.. ترامب يفتخر بمؤيديه.. وينفي تحقيق إف بي اي في الواقعة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:03 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى عن مؤيديه الذين كانوا يلاحقون حافلة تابعة لحملة منافسه الديمقراطي جو بايدن، خلال سيرها في تكساس الجمعة الماضي.


وردًا على تغريدة تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي اي" يحقق في الحادث، قال ترامب على "تويتر": "هذه القصة خاطئة. لم يرتكبوا أي خطأ. لكن الفوضويين ومثيري الشغب واللصوص التابعين لـ أنتيفا، الذين تسببوا في الكثير من الضرر والدمار في المدن التي يديرها الديمقراطيون، سيتم النظر إليهم والتحقيق معهم بجدية".


وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أمس أنه يحقق في الواقعة، بعد أن أثارت مقاطع فيديو لهذه الحافلة، غضب ومخاوف واسعة النطاق تتعلق بالسلامة والأمن في أمريكا بعد ظهور نتائج الانتخابات.


وظهر ترامب أمس، وكأنه يثني مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التحقيق في الأمر، قائلًا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في رأيي، هؤلاء الوطنيون لم يفعلوا شيئًا خاطئًا.. وبدلًا من ذلك يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي والعدالة التحقيق مع الإرهابيين والفوضويين والمحرضين من أنتيفا".


ومن المقرر غدا الثلاثاء انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 في الولايات المتحدة.


وكان مشروع الانتخابات الأمريكية أعلن، اليوم الإثنين، أن أكثر من 95 مليون ناخب أمريكي، أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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