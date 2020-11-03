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فن

لازم تلبس حاجة مريحة.. طقوس خاصة من أحمد داوود قبل حفل الهضبة.. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان أحمد داوود صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة رفقة زوجته الفنانة علا رشدي، من داخل مصعد، خلال توجههما إلى حفل المطرب الكبير عمرو دياب.


وعلق داوود علي الصورة: "قبل حفلة عمرو دياب لازم تقلع البدلة وتلبس حاجة مريحة؛ عشان تعرف تتنطط براحتك".

واضاف: "وياريت لو تأمن نفسك بكمامة احتياطي عشان الزحمة".

وأحدث أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل ب "100 وش"  نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

كما شاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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