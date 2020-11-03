استشارى تغذية علاجية توجه نصائح مهمة للأشخاص النباتيين.. شاهد

طالبت الدكتورة ريهام صفوت، استشارى التغذية العلاجية، الأشخاص النباتيين بضرورة استشارة طبيب تغذية فى الوقت الحالى لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.





وقالت الدكتورة ريهام صفوت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية دى أم سى، إن البروتين النباتى لا يحتوى على بروتين الأحماض الأساسية الذى يقى من الفيروس.





وأشارت استشارى التغذية العلاجية، إلى أن البروتين النباتى لا يوجد به أحماض كاملة، لذلك لا بد من تكملة الوجبة ليصبح غذاء كاملا ومفيدا، منوهة إلى أن الكشرى والعدس بدون أرز لا يصبح بروتينا كاملا.



