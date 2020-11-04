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منوعات

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:11 ص
ناخبون يتوجهون للإدلاء
ناخبون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم على ظهور الخيول
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هدير علاء
في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد؛ لجأ العديد من المواطنين الأمريكيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من خلال التصويت المبكر عبر البريد، لكن في محمية نافاجو الخاصة بالسكان الأصليين في الولايات المتحدة؛ يمكن أن يستغرق وصول البريد أسابيع، هذا إذا وصل في الأساس؛ ولذلك خشي قادة المجتمع المحلي حرمان مواطنيهم من حق التصويت على نطاق واسع، ومن ثم لجأوا إلى فكرة غير تقليدية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مواطنة قبلية، تقيم في ولاية "أريزونا" وتُدعى "آلي يونج" قولها: كانت هناك حالة من القلق بشأن وصول أوراق الاقتراع في الوقت المناسب، لذلك قررت امتطاء حصانها من أجل التوجه للإدلاء بصوتها أمس، الثلاثاء، ورافقها في رحلتها- التي استغرقت نحو 3 ساعات- أكثر من 20 ناخبًا على خيولهم.

وخلال الرحلة الشاقة إلى صناديق الاقتراع، حمل بعض الناخبين لافتات مؤيدة للمرشح الديمقراطي "جو بايدن"، في حين اكتفى آخرون بالمضي قدمًا إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وفي السياق ذاته، أوضح تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه لا يوجد سوى عدد قليل من مراكز الاقتراع المتاحة لناخبي "نافاجو"، في حين أن العديد منهم لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى وسائل النقل، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت "يونج" ذات الـ30 عامًا إلى التفكير في التوجه إلى التصويت على ظهور الخيول.

يشار إلى أن محمية النافاجو تمتد على مساحة أكثر من 27 ألف ميل (نحو 43.5 ألف كيلو متر) وتقع على مساحات متفرقة بالولايات المتحدة الأمريكية في ولايات "أريزونا" و"نيو مكسيكو" و"يوتا"، ويعتبر ركوب الخيل أمرًا شائعًا في المجتمع المحلي.
رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد
رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد
رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

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