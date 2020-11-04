تسكين 80 % من طلاب المدن الجامعية بجامعة بنها.. لا زيادة في الرسوم

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المدن الجامعية جولة تفقدية موسعة بالمدن الجامعية بمشتهر وطوخ وكفر سعد ببنها " بنين وبنات " لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.





وتابع الدكتور سمير إجراءات تسكين الطلاب الجدد حيث تم تسكين حوالي 80 % من الطلاب وجارى تسكين الباقى على دفعات خلال الأسبوع الجارى ، كما تفقد خلال جولته المطاعم ومخازن الأغذية وغرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات الضرورية واللازمة لاستقبال الطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية مع التأكيد على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية. واضاف نائب رئيس الجامعة انه تقرر أيضا عدم زيادة الرسوم الخاصة بالإقامة في المدن الجامعية هذا العام وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.



من جانبه قال الدكتور جمال سوسة انه تقرر تخفيض عدد الطلاب المقبولين لهذا العام بالمدن الجامعية بنسبة 50% بسبب فيروس كورونا المستجد ، مشيرا الى إنه تم قبول 1100 طالب لهذا العام في المدن الجامعية التابعة لجامعة بنها ، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.