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أخبار العالم

تصريح مفاجئ من كامالا هاريس نائبة بايدن بشأن نتيجة الانتخابات الامريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت كامالا هاريس نائبة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن إن الانتخابات الرئاسية الامريكية لم تحسم بعد.

وقالت هاريس في تغريدة مقتضبة عبر تويتر:"هذا السباق لم ينته حتى يتم احتساب كل بطاقة اقتراع".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن حالة من الثقة بدأت تعتري المعسكر الديمقراطي بشأن إمكانية فوز مرشحهم الرئاسي جو بايدن أمام الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت أن العديد من الناشطين الديمقراطيين الليلة الماضية يخشون الساعات المقبلة لأنه بدا أن ترامب في طريقه إلى تحقيق النصر.

ولكن مع شروق الشمس صباح يوم الأربعاء، ازدادت ثقة هؤلاء العملاء أنفسهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى مقدار الأصوات الواردة عبر البريد وصوت الغائبين التي لم يتم حسابها بعد.

وهنا جزء من السبب:

ويسكونسن: حقق بايدن تقدمًا ضعيفًا في الولاية بين عشية وضحاها، مدعومًا بزيادة التصويت الغيابي وجميع الأصوات التي يتم فرزها في مقاطعة ميلووكي، معقل ديمقراطي موثوق به. مع احتساب المقاطعات الرئيسية و 97٪ من الأصوات، توقع رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية ويسكونسن بن ويكلر وديمقراطيي الولاية الثقة بين عشية وضحاها في أن الصدارة ستصمد.

ميشيجان: بعد تأخره طوال الليل في ميشيجان، تقدم بايدن قبل ترامب صباح الأربعاء، مع بقاء الأصوات ليتم عدها في مقاطعة واين، معقل الديمقراطيين، وأماكن مثل مقاطعة ماكومب في ضواحي ديترويت وجراند رابيدز في مقاطعة كينت. أفاد عمر خيمينيز صباح الأربعاء أن مسؤولي الانتخابات في ميشيجان يعتقدون أنه سيكون لديهم "صورة واضحة" عن نتائج الولاية بحلول نهاية اليوم.

أريزونا: الكثير من الأصوات التي بقيت خارج مقاطعة ماريكوبا، وهي معقل جمهوري قديم نما أكثر تنوعًا عرقيًا وسياسيًا خلال العقد الماضي. يحافظ بايدن على تقدمه على ترامب في الولاية، مع 248 ألف صوت مبكر لم يتم احتسابها رسميًا في ماريكوبا.

جورجيا: بينما يحافظ ترامب على الصدارة في الولاية، فإن الجزء الأكبر من الأصوات التي لا تزال غير محسوبة تأتي من منطقة العاصمة الكبرى أتلانتا، وبشكل أساسي مقاطعة فولتون وديكالب وكوب، وهي ثلاثة مراكز سكانية حيث يتفوق بايدن حاليًا على ترامب.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الليلة الماضية كنت متقدمًا تقريبًا في كثير من الولايات الرئيسية في مراكز يتم إدارتها من قبل الديمقراطيين".

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