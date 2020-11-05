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بين الناس

مواطن يستغيث بالتموين لإضافة زوجته وابنه لبطاقة التموين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد أحمد محمد عمر، فى رسالة عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، لإضافة الزوجة وابنه لبطاقة التموين. 

ويقول فى رسالته: إنه يحمل بطاقة التموين رقم قومى 27612090100618، وقام بحذف نفسه من بطاقة والدته وعمل بطاقة خاصة بأسرتى وذلك لأتمكن من إضافة زوجتي وكذلك قمت بحذف ابني من بطاقة والدتي، ولكن ما حدث أنه قد تم حذف الابن ولم يتم إدراجه ببطاقتي وكذلك لم يتم إضافة الزوجة.

للتواصل مع القارئ
01118887040  


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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