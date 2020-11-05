مواطن يستغيث بالتموين لإضافة زوجته وابنه لبطاقة التموين

ناشد المواطن محمد أحمد محمد عمر، فى رسالة عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، لإضافة الزوجة وابنه لبطاقة التموين.





ويقول فى رسالته: إنه يحمل بطاقة التموين رقم قومى 27612090100618، وقام بحذف نفسه من بطاقة والدته وعمل بطاقة خاصة بأسرتى وذلك لأتمكن من إضافة زوجتي وكذلك قمت بحذف ابني من بطاقة والدتي، ولكن ما حدث أنه قد تم حذف الابن ولم يتم إدراجه ببطاقتي وكذلك لم يتم إضافة الزوجة.





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