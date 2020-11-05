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محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع مدير الأمن لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:03 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع اللواء ناصر حريز مدير امن بورسعيد  وذلك بحضور نائب مدير الأمن، وذلك قبل يومين من بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 والتي ستنطلق يومي ٧و٨ من نوفمبر الجاري .


واكد محافظ بورسعيد بانه تم التنسيق مع مدير الامن  علي تامين علي جميع اللجان والمقرات الانتخابية من الداخل والخارج وكذلك توفير حرم امن للمواطنيين ورفع جميع السيارات من امام جميع اللجان  وذلك من اجل ظهور المحافظة بشكل مشرف مثلما حدث اثناء انتخابات مجلس الشيوخ

واشاد  اللواء عادل الغضبان، بالدور الوطنى لرجال الشرطة، وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين، ومواصلتهم للعمل ليلا ونهارًا، ودورهم المشرف فى أى حدث أو مناسبة مهمة للبلاد ،مقدما الشكر والتقدير لرجال الشرطة بقيادة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد  الذين استعدوا مبكرا   من اجل تأمين انتخابات مجلس النواب  والخروج بشكل مشرف ومنظم. مؤكدًا على أننا جميعًا نثمن جهود رجال الأمن فى الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢  لجنة فرعية وعدد ٥١٥  ألف و٧٩٠  ناخبا وناخبة،  تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح.

والدائرة الثانية تضم  اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح.
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع مدير الأمن لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع مدير الأمن لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع مدير الأمن لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب

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