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أخبار العالم

تفاصيل استعدادات الحرمين الشريفين لاستقبال معتمري المرحلة الثالثة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:42 م
زوار بيت الله الحرام
زوار بيت الله الحرام
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ميس رضا
تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد ومرافقه لاستقبال المصلين ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة.

وتشمل المهام التي تقوم بها إدارة التطهير غسل وتعقيم الارضيات والمصليات داخل المسجد النبوي والتوسعات والأبواب والساحات الخارجية 10 مرات يوميًا من خلال 29 ماكينة، وبمواد ذات فاعلية وصديقة للبيئة، بما يسهم في توفير جوٍ صحي, وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

وتضمنت المهام الموجهة لخدمة قاصدي المسجد النبوي توفير 1000 كرسي لكبار السن تم توزيعها على مداخل المسجد النبوي والتوسعات وأقسام النساء، إضافة إلى تأمين 25 مكنسة كهربائية لكنس سجّاد المسجد، وتنظيف وتعقيم 2600 دولاب للأحذية بصفة مستمرة، وتوفير 18000 كيس لحفظ الأحذية بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لضمان سلامة قاصدي المسجد النبوي، وحفاظًا على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.

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