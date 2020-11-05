تفاصيل استعدادات الحرمين الشريفين لاستقبال معتمري المرحلة الثالثة

تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد ومرافقه لاستقبال المصلين ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة.





وتشمل المهام التي تقوم بها إدارة التطهير غسل وتعقيم الارضيات والمصليات داخل المسجد النبوي والتوسعات والأبواب والساحات الخارجية 10 مرات يوميًا من خلال 29 ماكينة، وبمواد ذات فاعلية وصديقة للبيئة، بما يسهم في توفير جوٍ صحي, وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.



