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محمد موسى: العطش يهدد ببوار 2400 فدان في الفيوم

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة أهالي، قرية منشأة طنطاوي، التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب تعرض 2400 فدان للبوار بسبب نقص مياه مصرف البطس للصرف الزراعي التي تتفرع منها ترعة تروي الأراضي الزراعية وتمد مزارع الأسماك بالمياه.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، 2400 فدان معرضين للبوار بسبب نقص مياه مصرف البطس، وبالرغم من مناشدة الأهالي لوكيل وزارة الري بالفيوم بالتحرك لانقاذهم من هذه المأساة لكن دون جدوى.

تابع، كارثة حقيقية والحل الوحيد عمل هدار أو بوابة أمام مدخل البحر المتفرع من البطس أمام مزارع الأسماك بعزبة فرج نويش.

وقال  الأهالي في مناشدتهم لبرنامج "خط أحمر"  إن أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد وأسرهم أصبحت مهددة بالتشرد بعد تعرض مئات الأفدنة من المزارع السمكية والأراضي الزراعية للتلف وخسائر بالملايين.

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