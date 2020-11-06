انخفاض كبير فى أسعار الذهب وارتفاع مفاجئ لـ الدولار | تفاصيل

انخفض الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو، بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي، إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس الأمريكي في ظل رئاسة جون بايدن.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1939.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش وزادت الأسعار 2.4% بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2%.





وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1940.20 دولار للأوقية.





وزاد الدولار 0.2%، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.





وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 27% منذ بداية العام الجاري.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25.10 دولار للأوقية.





ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 892.46 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.7% إلى 2392.65 دولار.