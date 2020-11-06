بالأسماء.. جامعة حلوان تعلن عن الفائزين في مسابقة قصص الخيال العلمي

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان نتيجة قصة الخيال العلمي للطلاب المشاركين في مسابقة قصص الخيال العلمي والذي أقيم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و دكتور حسام الرفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الطلاب

و مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي و راشد محمد عصام مدير رعاية الشباب بجامعة حلوان .

وقد شارك فى مسابقة قصص الخيال العلمى العديد من كليات جامعة حلوان مثل كلية : الآداب والحاسبات والمعلومات والطب والصيدلة والعلوم والتربية والتربية رياضية جزيرة بنات والحقوق ، وبلغ عدد القصص المقدمة 22 قصة خيال علمى .

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وحصلت الطالبة ياسمين احمد حسن الطالبة

بكلية الاداب الفرقة الثانية على المركز الاول على قصة (جزيرة تيكوان)

-وحصل الطالب مصطفى عمر فتحى الطالب بكلية

الاداب على المركز الاول مكرر عن قصة (المصدر)

-وحصل الطالب مصطفى عبد السميع عبد المجيد

الطالب بكلية االطب الفرقة الرابعة على المركزالثانى

مكرر عن قصة (اللعبة)





- وحصلت الطالبة ماريان نادر موريس الطالبة

بكلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الثانية

على المركز الثالث عن قصة (الحكاية المتوقعة)

-وحصل الطالب محمد محمود محمد صادق الطالب

بكلية الصيدلة الفرقة الثالثة على المركزاالثالث مكرر عن قصة (انتحار غير معلن)

وسوف يتم منح شهادة تقدير لباقي القصص المتميزة

تقديرا لمجهود أصحابها وتقديرا لما بذلوه من مجهود وقد جاءت أسماؤهم على النحو التالى :

الطالب/مروان محمد علي بقصة(نحن الباقون

وكل ما دوننا فان) كلية الطب الفرقة الثانية

الطالب/محمود محمد عبدالمنعم بقصة(الأداة)

كلية العلوم الفرقة الثالثة

الطالبة/حبيبه وائل غريب بقصة(الفلوكيين)

كلية التربية الفرقة الرابعة

الطالب/مهند محمد سعد بقصة (ليست مجرد نظرية)كلية

الحاسبات والمعلومات الفرقة الرابعة

الطالبة/رضوى علي عبدالعال بقصة(وعاء الادمغة)

كلية الآداب الفرقة الرابعة

الطالبة/مريم محمد محمد كامل بقصة(شيزوفرينا)كلية

التربية الرياضية الجزيرة بنات الفرقة الثانية

الطالبة/اسراء سيد عبده بقصة(تحت التجربة)كلية

الآداب الفرقة الثانية

الطالبة/جنات الله محمد محمد سيد بقصة(بين

الاكوان)كلية التربية الفرقة الثانية

الطالبة/منه عبدالحميد علي محمد بقصة(super tattoo) كلية التربية الفرقة الثالثة

الطالبة/ايمان عبدالغفار عبدالله عبدالباسط

بقصة(ماريتسا) كلية الحقوق الفرقة الثانية

الطالبة/كريمه حسين محمد ابراهيم بقصة(زهرة

المصير) كلية الآداب الفرقة الثالثة

الطالب/سليمان محمود سليمان حمزة بقصة(قابوس)

كلية الطب الفرقة الثانية

الطالبة/صفاء رضا حسن علي بقصة(مصير كوكب)

كلية الصيدلة الفرقة الثالثة

الطالبة/ميرنا حنا تادرس بقصة (مؤلم وبعد)

كلية الآداب الفرقة الرابعة

الطالب/محمود عماد محمد بقصة(بتمشي في الزمن)

كلية الآداب الفرقة الرابعة

الطالبة/فاطمة محمود ابراهيم محمد بقصة(الدم

الازرق) كلية الحقوق الفرقة الثانية.