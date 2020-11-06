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أخبار العالم

رئيس النواب الأمريكي: بايدن سيفوز وحقق أرقاما غير مسبوقة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:16 م
نانسي بيلوسي رئيسة
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي
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قسم الخارجي
قالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الانتخابات الرئاسية كانت معركة "حياة أو موت"،  معربة عن ثقتها في أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيصبح "الرئيس المنتخب"، مضيفة "لم نربح كل المعارك لكننا انتصرنا في الحرب".

واعتبرت نانسي بيلوسي أن النتيجة الوشيكة ستظهر فوز جو بايدن، مؤكدة أنه حقق أرقاما تصويتية هي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتقدت بيلوسي تعامل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهة ولايته دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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