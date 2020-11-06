رئيس النواب الأمريكي: بايدن سيفوز وحقق أرقاما غير مسبوقة

قالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الانتخابات الرئاسية كانت معركة "حياة أو موت"، معربة عن ثقتها في أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سيصبح "الرئيس المنتخب"، مضيفة "لم نربح كل المعارك لكننا انتصرنا في الحرب".





واعتبرت نانسي بيلوسي أن النتيجة الوشيكة ستظهر فوز جو بايدن، مؤكدة أنه حقق أرقاما تصويتية هي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة.





وانتقدت بيلوسي تعامل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهة ولايته دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.



