تسلل إلى المنزل.. كلب ضال ينهش رضيعًا حتى الموت بالإسكندرية

تسلل كلب من الكلاب الضالة بمنطقة العامرية إلى أحد المنازل وعقر طفلا رضيعا أثناء نومه مما أدى إلى وفاة الطفل، رغم محاولات والدته الدفاع عن نجلها، لكن الكلب عقرها هي الأخرى في ذراعها اليمنى.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة عمره شهر واحد بعد عقره من كلب ضال في رأسه ومناطق متفرقه من جسده.

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وبعد البلاغ، هرع رجال المباحث وضباط القسم، وبعد الفحص، تبين وجود جثة لرضيع معقور الرأس، وفي أنحاء مختلفة من الجسم، مما أدى إلى وفاته على الفور.





وصرح والداه لفريق المباحث، أن الكلب تمكن من التسلل للمنزل الذي يقع في الطابق الأول، وعندما حاولت والدته الدفاع عنه عقرها الكلب في ذراعها اليمنى، وبدأت في الصراخ والاستغاثة بالأهالي، الذين تمكنوا من مطاردة الكلب وقتله.