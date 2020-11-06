فى عيد ميلاده.. لقطات رومانسية بين خالد سليم وزوجته

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عيد ميلاد الفنان

حيث أتم عامه الـ 45، وعلى الرغم من ذلك؛ لا تبدو عليه علامات التقدم في العمر؛ لحرصه الدائم على ممارسة التمارين الرياضية، وحفاظه على لياقته البدنيه.









وتتميز زوجه الفنان خالد سليم بالأناقة والرشاقة ؛ لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الرومانسية لهما.









و أعلن الفنان خالد سليم عن انتهاء الموسم الثالت من برنامج "قعدة رجالة".









وأطلق الموسم الثالث منه مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.