AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أدعوله بالرحمة والمغفرة.. عمر مصطفى متولي يحيي ذكرى هيثم أحمد زكى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:25 ص
عمر متولي وهيثم زكي
عمر متولي وهيثم زكي
Advertisements
محمد بدران
أحيا الفنان عمر مصطفي متولي الذكرى الأولى على رحيل الفنان هيثم زكي، نجل الفنان الراحل أحمد ذكي، التي تحل اليوم السبت.

ونشر عمر مصطفي متولي صورة لهيثم زكي عبر حسابه على " تويتر" وعلق "عدى سنة على وفاة الاخ العزيز هيثم أحمد زكي ادعوله بالرحمه والمغفرة واقروله الفاتحة".

وتوفي هيثم أحمد زكي، في ظروف مفاجئة يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد أن عثرت عليه مباحث أمن جنوب الجيزة، جثة هامدة على الأرض داخل حمام منزله، حيث فقد وعيه، وتوفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية هو مشاركته فى بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متنسهوش في دعائكم .. إنجي خطاب تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

مصدر أمنى يكشف حقيقة واقعة اختطاف فتاة بأسوان وقتلها

لأول مرة.. ألمانيا تعلن تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا..فيديو

بسبب ضربة جزاء .. أحمد حجازي يُنهي خلافا بين لاعبين باتحاد جدة (فيديو)

موقفه يختلف عن أحمد فتحي.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على رمضان صبحي

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

فقدت حاسة الشم.. بسمة تكشف أعراض فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات ضد كورونا.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في لندن| فيديو

تقليد رولزرويس.. إيطاليا تطرح السيارة أزنوم بالاديوم 2021 aznom palladium .. صور

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها