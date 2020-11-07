أدعوله بالرحمة والمغفرة.. عمر مصطفى متولي يحيي ذكرى هيثم أحمد زكى

أحيا الفنان عمر مصطفي متولي الذكرى الأولى على رحيل الفنان هيثم زكي، نجل الفنان الراحل أحمد ذكي، التي تحل اليوم السبت.





ونشر عمر مصطفي متولي صورة لهيثم زكي عبر حسابه على " تويتر" وعلق "عدى سنة على وفاة الاخ العزيز هيثم أحمد زكي ادعوله بالرحمه والمغفرة واقروله الفاتحة".





وتوفي هيثم أحمد زكي، في ظروف مفاجئة يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد أن عثرت عليه مباحث أمن جنوب الجيزة، جثة هامدة على الأرض داخل حمام منزله، حيث فقد وعيه، وتوفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.





يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية هو مشاركته فى بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.