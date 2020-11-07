محلل سياسي: الأمور تسير في صالح بايدن.. وترامب لن يسلم السلطة بسهولة

قال المحلل السياسي إيهاب عباس، تعليقا على إعلان وسائل إعلام امريكية فوز بايدن، أن الأمور تسير في صالحه للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" ترامب أعلن أنه لن يسلم السلطة بسهولة وأعلن انه سوف يتوجه إلى المحكمة بـ ملف كبير يوم الاثنين المقبل".





وتابع :" الديمقراطية الأمريكية تعطي ترامب إمكانية الذهاب إلى المحاكم وننتظر قرارات المحكمة من أجل تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ".





وأكمل:" حال إعلان فوز بايدن بشكل رسمي سوف يسلم ترامب السلطة بشكل فوري وحال اعتراضه يتم جلب قوات إنفاذ القانون لإخراجه بالقوة".





أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".





واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".