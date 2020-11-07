"مجرد تبييض وجه"..خبير بالأمم المتحدة يهاجم إدارة فيس بوك بعد إزالة 31 حسابا يدعم الإرهاب ..فيديو

قال محمود الجندى خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، إن هناك ضغوطا على شركات فيس بوك وتويتر لتطبيق بعض القوانين للمحتوى الذى ينشره جماعات الارهاب والإخوان المسلمين.





أوضح محمود الجندي خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحياة، أن هناك ضغوطا من الأمم المتحدة وجهات التولية بالإتحاد الأوروبى مع بدء تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، معقبًا أن لابد على الشركات الكبرى أن تتوافق مع القانون لتكافح خطابات الكراهية التى تبثها الإخوان فى منشوراتهم وفيديوهاتهم .





أضاف محمود الجندى ، أن الشركات الكبرى مثل فيس بوك وتويتر..وغيرها بدأت بالفعل فى تصحيح أوضاعها مع بداية ضغوط الكونجرس وتقنين محتوى الجماعات الإرهابية المنافى للقوانين الخاصة بمكافحة الإرلاهاب والتطرف ، مشيرًا أن هذه الخطوة هى مجرد تبييض وجه لتحسين صورتهم بدليل أن يوجد حتى الآن ملايين المنشورات التى تدعو للعنف والتطرف.





أكد محمود الجندى، أن هناك سوقا سوادء للسوشيال ميديا وزيادة المتابعين ، حيث تقوم جماعات الإخوان بإنفاق أموالهم فى زيادة عدد المتابعين وتغيير محتوى الصفحات ومضمونها، منوهًا أنه يوجد داخل الشركات نفسها تأخذ فلوس لتسهيل هذه المنشورات.