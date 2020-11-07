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أخبار العالم

حشود ضخمة أمام البيت الأبيض بعد هزيمة ترامب.. شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:19 م
حشود أمام البيت الأبيض
حشود أمام البيت الأبيض بعد فوز بايدن
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قسم الخارجي
احتشد الآلاف خارج أسوار البيت البيض، احتفالا بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بالمنصب، حسبما أعلنت وسائل إعلامية.

وعرضت وسائل إعلام أمريكية مقاطع فيديو لحشود ضخمة في محيط البيت الأبيض تهتف ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

واحتفل المتظاهرون أمام البيت الأبيض بإعلان فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الانتخابات، معبرين عن ذلك عن طريق الغناء والصراخ والرقص والهتاف ضد ترامب.

بينما تجمع الأمريكيون في أماكن أخرى، منها مدينة نيويورك وأمام برج ترامب، ليهتفوا ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،  في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

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