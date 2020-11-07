محافظ الدقهلية يشيد بإقبال المواطنين: مشاركة فعالة رغم الطقس السيئ

أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالإقبال الكبير للمواطنين على اللجان في ظل الطقس السيئ.





وأوضح "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" والمُذاع عبر قناة "المحور"، أن عملية الانتخابات تسير بانتظام وجميع اللجان طبقت الإجراءات الاحترازية".





وتفقد نائب محافظ الدقهلية هيثم الشيخ، لجان الانتخابات وعمليات التصويت خلال اليوم الأول، واطمأن على سير وانتظام الانتخابات بلجان المحافظة ، والتنفيذ والالتزام بالاجراءات الاحترازية.





والتقى "الشيخ"، خلال الزيارة، بعدد من الناخبين الذين توافدوا على اللجان مبكرًا، مشيدًا بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون أي معوقات.





وأشاد بوعى مواطنى الدقهلية ومشاركتهم الفعالة، مؤكدًا أن الدقهلية محافظة عريقة تتميز بعمق الانتماء وحرص مواطنيها على المشاركة فى القضايا الوطنية وفى مقدمتها إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل فى اختيار نواب البرلمان عبر المشاركة في العملية الانتخابية.





وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 7 و8 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية.