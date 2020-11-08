خطاب النصر .. جو بايدن وكامالا هاريس يحتفلان بالفوز.. الرئيس الأمريكي المنتخب: هذا أول قرار لي.. ونائبته: اتينا بيوم جديد لأمريكا

كامالا هاريس: روح أمريكا كانت على المحك ولكنكم أتيتم بيوم جديد لأمريكا

جو بايدن: أنا رئيس لكل الشعب الأمريكي دون تفرقة.. وهذا أول قرار سأتخذه

الألعاب النارية وحضور العائلة أبرز ما جاء في خطاب النصر









ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، خطاب النصر، أمام حشد من الشعب الأمريكي، وبحضور عائلاتهما، مؤكدين على العمل من أجل جميع أفراد الشعب الأمريكي دون أي تفرقة.





وقالت كامالا في كلمتها إن حماية الديمقراطية الأمريكية يتطلب الكفاح والعمل، مضيفة أن الانتخابات جرت على مرأى ومسمع من العالم وأن الشعب الأمريكي هو الذي أتى بأناس يشاركون في العملية الديمقراطية أكبر من الذين كانوا موجودين من ذي قبل، قائلة: "روح أمريكا كانت على المحك ولكنكم أتيتم بيوم جديد لأمريكا".





وأوضحت: "لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات".





وتابعت: "تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة.. ويجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية.. أرسلتم رسالة واضحة باختياركم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة".





وأهدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خلال "خطاب النصر"، فوزها كأول نائبة رئيس سوداء في تاريخ أمريكا إلى النساء الأمريكيات من مختلف الأعراق.





وقالت إن بايدن "أزال أكبر عائق في بلادنا باختياره امرأة لتكون نائبة للرئيس، مضيفة: "أنا أول إمرأة تصل لهذا المنصب ولن أكون الأخيرة".





وتابعت: "أيا كان من صوتم له فسنكون نزهاء وموالون لكم جميعا.. حماية الديمقراطية الأمريكية يتطلب الكفاح والعمل.





وتابعت أن الانتخابات جرت على مرأى ومسمع من العالم وأن الشعب الأمريكي هو الذي أتى بأناس يشاركون في العملية الديمقراطية أكبر من الذين كانوا موجودين من ذي قبل، قائلة: "روح أمريكا كانت على المحك ولكنكم أتيتم بيوم جديد لأمريكا".





وواصلت: "لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات"، مشيرة إلى أنه: "تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة.. ويجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية.. أرسلتم رسالة واضحة باختياركم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة".





وتحدثت عن بايدن قائلة إنه "شخص موحد وجاء للعمل على علاج جراح أمريكا، وهو ذو قلب كبير ويعرف كيف يضمد الجراح من خلال كل ما خسره في حياته".





وجاء الرئيس المنتخب جو بايدن، مسرعا إلى المنصة، وهو في حالة سعادة غامرة بتحقيق هذا النصر، حيث صرح بأن عهد "شيطنة" الآخر انتهت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حان الوقت للتوحد.





وقال بايدن في خطاب النصر: "لا يجب أن ننظر إلى خصومنا على أنهم أعداء بل هم أمريكيون"، و "اتفهم خيبة أمل من صوتوا لترامب لأنني خسرت في العديد من المرات وأعلم هذا الشعور".





واشار إلى أن: "لا نرى ولايات زرقاء وأخرى حمراء نرى الولايات المتحدة.. سنبدأ معركة تأمين الرعاية الصحية وتحقيق العدالة العرقية والقضاء على التمييز العنصري"، وتعهد بايدن بأنه سيعمل على "إحياء العمود الفقري للمجتمع الأميركي وهو الطبقة الوسطى".





وكشف في خطابه عن أول قرار له فور تسلمه المنصب، وهو تعيين مجموعة من كبار العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين لخطة البيت لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأضاف: "عملنا يبدأ من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لا يمكن أن نحسن الاقتصاد وأن نستعيد حيويتنا ونحافظ على أرواح أبنائنا إلا بعد السيطرة على الجائحة.





وتابع: "يوم الاثنين سوف أعلن عن مجموعة من العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين ليساعدونا في العمل على وضع خطة تبنى على العلم المتين" لمحاربة الجائحة.





واختتم الاحتفال بالألعاب النارية، وسط حضور من جانب عائلة بايدن وأحفاده واولاده والسيدة الأولى، وعائلة هاريس وزوجها وأولادها، وسط حالة من السعادة الغامرة.



















