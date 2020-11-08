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رياضة

محترفا النجم الساحلي وباناثانيكوس اليوناني ينضمان لمنتخب الشباب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:54 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسري غازي
استقر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، على ضم الثنائي محمود صابر، لاعب خط وسط فريق النجم الساحلي التونسي، وبلال مظهر، لاعب فريق الرديف في نادي باناثانيكوس اليوناني، لقائمة شباب الفراعنة التي تستعد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا. 

ويخوض بلال مظهر وديتين بقميص منتخب الشباب للوقوف علي مستواه الفني والبدني، بينما يصل محمود صابر، إلى مصر نهاية الأسبوع الجاري عقب موافقة ناديه التونسي، على الانضمام لصفوف شباب الفراعنة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا.

ويرسل مسئولو المنتخب خطابا إلى مسئولي النجم الساحلي الأحد، لطلب انضمام اللاعب لصفوف شباب الفراعنة وحجز تذكرة الطيران في أقرب موعد ممكن، ويخوض محمود صابر وديتين مع شباب الفراعنة، للانسجام مع باقي اللاعبين قبل خوض فعاليات البطولة.

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