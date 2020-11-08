منتخب الشباب يواجه بتروجت الأربعاء





واستقر المدير الفني على برنامج المباريات الودية حتى موعد السفر إلى تونس يوم 13 ديسمبر المقبل، حيث قرر خوض 7 مباريات مع أندية من الدوري الممتاز والقسم الثاني استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا التي تضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا.







من جهة أخرى يواصل محمد شحاتة لاعب خط وسط طلائع الجيش، إجراء جلسات علاج طبيعي مكثفة لمدة ثلاثة أيام قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.







واستقر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، على ضم الثنائي محمود صابر، لاعب خط وسط فريق النجم الساحلي التونسي، وبلال مظهر، لاعب فريق الرديف في نادي باناثانيكوس اليوناني، لقائمة شباب الفراعنة التي تستعد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.







ويخوض بلال مظهر وديتين بقميص منتخب الشباب للوقوف على مستواه الفني والبدني، بينما يصل محمود صابر، إلى مصر نهاية الأسبوع الجاري عقب موافقة ناديه التونسي، على الانضمام لصفوف شباب الفراعنة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا.





وأرسل مسؤولو المنتخب خطابا إلى مسؤولي النجم الساحلي اليوم الأحد، لطلب انضمام اللاعب لصفوف شباب الفراعنة وحجز تذكرة الطيران في أقرب موعد ممكن، ويخوض محمود صابر وديتين مع شباب الفراعنة، للانسجام مع باقي اللاعبين قبل خوض فعاليات البطولة.





يذكر أن منتخب شباب مصر واجه نادي النصر في آخر ودياته وانتهت بالتعادل 3/3.

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، على مواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية ظهرا باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021.