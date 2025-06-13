ارتفاع عدد المصابين في الرد الإيراني على إسرائيل إلى 40 شخصا

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم، أن عدد المصابين في الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال ارتفع إلى 40 شخصا.

وصرح مسؤول إسرائيلي، لشبكة “CNN” بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعًا حاليًا؛ لمناقشة الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مساء الجمعة.

وأضاف المسؤول، أنه من المتوقع أن تُصعّد إسرائيل من هجماتها القادمة ضد إيران.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو لآثار الدمار الذي حل بـ تل أبيب، جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأكد مسئول أمريكي لشبكة “CNN” أن الجيش الأمريكي يساعد في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية أثناء إطلاقها على إسرائيل.

وساعد الجيش الأمريكي في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الهجمات الإيرانية السابقة على إسرائيل، مستخدمًا أصوله البحرية والجوية لإسقاط المقذوفات.

وفي سياق متصل، انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مساعديه للأمن القومي لمناقشة العمليات الإسرائيلية، وفقًا للبيت الأبيض.

ولم يقدم المسئولون تفاصيل حول أي جوانب محددة من محادثات ترامب مع كبار مساعديه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض أو مدة هذه المحادثات.

وأفاد مسئولون إسرائيليون، اليوم الجمعة بأن إيران أطلقت أكثر من 150 صاروخًا على دولة الاحتلال حتى الآن، وتم اعتراض العشرات منها بالفعل.

وأشار المسئولون الإسرائيليون الذين لم يكشفوا هويتهم لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستعد الآن لهجوم ثالث محتمل.

وطالبوا الإسرائيليين بالبقاء بالقرب من الملاجئ واتبعوا تنبيهات قيادة الجبهة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإيراني تمكن من أسر قائدة طائرة إسرائيلية خلال هجومها على طهران.

وأوضحت المصادر أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسرت قائدة إحدى الطائرتين، في تطور لافت يشير إلى تصعيد خطير بين الطرفين.

وأوضحت المصادر التي لم يكشف عن هويتها، أن الطائرتين تم اعتراضهما خلال اختراقهما الأجواء الإيرانية، حيث أُجبرت إحداهما على الهبوط بعد استهدافها، مما أتاح للقوات الإيرانية أسر قائدة الطائرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هويتها أو مكان احتجازها.