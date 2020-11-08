قرار مفاجئ في أرمينيا.. إقالة رئيس الأمن القومي بعد شهر من التعيين

بعد شهر من تعيينه في المنصب الكبير بأرمينيا، أصدر الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان اليوم الأحد، قرارًا بإقالة القائم بأعمال مدير جهاز الأمن القومي ميكائيل هامبارتسوميان من منصبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وتولى هامبارتسوميان رئاسة جهاز الأمن القومي في 8 أكتوبر الماضي بعد إقالة سلفه أجريشتي كراميان، أي إنه مكث في منصبه شهرًا بالضبط.





وبحسب ما ذكرت الحكومة، فإن قرار الإقالة جاء بناء على اقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بتعيين مدير جديد للجهاز هو أرمين أبازيان، بعد أن كان يشغل منصب نائب المدير.





وقبل تأكيد القرار، كانت قد كذبت رئاسة الوزراء الأرمينية أمس السبت ماجرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وتحدثت عن استقالة باشينيان، مشيرة إلى أنها أخبار مضللة لا أساس لها.





ويأتي إعفاء مدير الأمن القومي من منصبه، وسط زيادة للمشاكل التي تواجه القوات الأرمينية في ناجورونو كاراباخ والنزاع المستمر هناك.









وفي الوقت الذي تشهد أرمينيا قلقًا في تنظم صفوفها الداخلية، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أذربيجان المتحاربة مع أرمينيا بسيطرة قواتها على مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم كاراباخ اليوم الأحد.





وقال أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "أهنئ الإخوة الأذربيجانيين بالنصر الذي حققوه في مدينة شوشة، وأضاف: "فرحة إخواننا الأذربيجانيين هي فرحتنا".





واعتبر أردوغان أن "تحرير شوشة مؤشر على قرب تحرير باقي المناطق الأذربيجانية الخاضعة للاحتلال".





وتابع: "من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في كاراباخ"، في إشارة إلى العملية التفاوضية حول كاراباخ التي تديرها مجموعة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ترأسها روسيا، والولايات المتحدة وفرنسا.



