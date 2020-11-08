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فن

تحقق الحلم.. هنادي مهنى تنشر صورا جديدة من حفل زفافها على أحمد خالد صالح

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:50 م
حفل زفاف هنادي واحمد
حفل زفاف هنادي واحمد خالد
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محمد بدران

نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنى، صورا جديدة من حفل زفافها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».


وظهرت هنادي في الصور بصحبة زوجها الفنان احمد خالد صالح، وكتبت على الصور: «تحقق الحلم ، وتزوجت من صديقي المفضل ahmedkhaledsalleh".


واقيم حفل الزفاف الجمعة الماضية في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.


يُذكر أن احدث أعمال الفنانة هنادى مهنى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.


والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.


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