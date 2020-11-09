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حل فلسطين وإسرائيل..عضو الحزب الديمقراطي يكشف عن تعهدات بايدن.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال مهدي العفيفي، عضو الحزب الديمقراطي، إن الفرق في الأصوات بين بايدن وترامب كبير وواضح، كما أن عدد الناخبين هذه المرة يعد الأعلى منذ سنوات عديدة، معقبا: الفرق بين بايدن وترامب أكثر من 5 مليون صوت.

وأضاف "العفيفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحدث اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، الخلاف بين بايدن وترامب على الأصوات لا يقتصر على ولاية واحدة بل على 5 ولايات، معقبا: بايدن متقدم في الـ5 ولايات بفرق كبير للغاية، مشيرا إلى انها ليست المرة الأولي التي يتم الانتخاب بها عن طريق البريد منذ 20 عام.

وأوضح أن إساءة استخدام ترامب للسلطة جعل البعض يميل إلى بايدن، معقبا: بايدن رجل محنك ويستطيع العمل على إصلاح القضايا الدولية التي أساء التعامل معها.

وأشار إلى أن سبب فوز بايدن هو أنه راعى ما تم إهماله في حملة هيلاري السابقة، مثل إهمال بعض الولايات الديمقراطية، معقبا: لا يوجد ثوابت في الديمقراطية والتعامل الأمريكي وما يحكم التعامل الأمريكي هو مصالح أمريكا فقط.

ولفت إلى أن أحد تعهدات بايدن هو العودة للمفاوضات مع فلسطين وأسرائيل، وحل البلدين.

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