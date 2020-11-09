مش بس الفلوس.. وكيل رمضان صبحي: يوما ما سيشعر جماهير الأهلي بأسباب رحيله

أكد علي صقر وكيل اللاعب رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن مفاوضات الأهلي -النادي السابق للاعب- مع هيدرسفيلد كانت لتمديد فترة الاستعارة حتى نهاية الموسم فقط.





وأشار "صقر" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أن الأهلي لم يتفاوض مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي نهائيًا، إلا بعد رفض طلب تمديد الاستعارة لحين انتهاء الموسم.





وقال صقر: "في بداية أغسطس، رمضان جلس مع المقربين منه وطلب التحرك لتحديد مستقبله، سواء من جانبي أو نادر شوقي وكيله السابق".





وأكمل: "وصلت عروض إلى رمضان ولكنه طلب مني أن يكون أي شيء عن طريق نادر شوقي كونه وكيله وقتها، قبل فترة كورونا كان هناك عروض جدية كثيرة له ولكن الأمور توقفت".





وأوضح: "رمضان كان متاحًا للانتقال حتى يوم 7 أغسطس وفقًا لعقده مع الأهلي وقتها، المفاوضات وقتها مع هيدرسفيلد كانت لتمديد عقده حتى نهاية الموسم فقط".









وأضاف: "التحرك لضم رمضان صبحي من جانب الأهلي بشكل دائم ولمدة طويلة كان بعدما رفض هيدرسفيلد طلب القلعة الحمراء بتمديد استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، وذلك كان في نهاية يونيو".





وعن أسباب رحيل رمضان صبحي، قال صقر: "لم أتعامل مع النادي الأهلي مطلقًا، تعاملي كان مع اللاعب فقط وذلك بداية من أغسطس فقط، الأمر لا يتعلق بالأموال فقط".





وأردف: "الجماهير تسمع من المسؤولين فقط، ومع الوقت الجميع سيعرف الأسباب التي دفعت رمضان للرحيل، اللاعب فضل الرحيل عن الأهلي لأكثر من سبب وجميعهم سيتضحون بمرور الوقت، نعم العامل المادي من بينها ولكنه ليس الأساس".





واستطرد: "من المستحيل أن يتلاعب رمضان صبحي بالنادي الأهلي لمدة خمسة أشهر، اللاعب سبق وأن تنازل عن الكثير من الأموال من أجل العودة للنادي، لكن كل ذلك يوضع في كفة وفي الكفة الأخرى يتم وضع مسؤولين يديرون النادي، بغض النظر عن الأسماء".



