AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مش بس الفلوس.. وكيل رمضان صبحي: يوما ما سيشعر جماهير الأهلي بأسباب رحيله

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:45 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
محمد رشاد
أكد علي صقر وكيل اللاعب رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن مفاوضات الأهلي -النادي السابق للاعب- مع هيدرسفيلد كانت لتمديد فترة الاستعارة حتى نهاية الموسم فقط.

وأشار "صقر" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إلى أن الأهلي لم يتفاوض مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي نهائيًا، إلا بعد رفض طلب تمديد الاستعارة لحين انتهاء الموسم.

وقال صقر: "في بداية أغسطس، رمضان جلس مع المقربين منه وطلب التحرك لتحديد مستقبله، سواء من جانبي أو نادر شوقي وكيله السابق".

وأكمل: "وصلت عروض إلى رمضان ولكنه طلب مني أن يكون أي شيء عن طريق نادر شوقي كونه وكيله وقتها، قبل فترة كورونا كان هناك عروض جدية كثيرة له ولكن الأمور توقفت".

وأوضح: "رمضان كان متاحًا للانتقال حتى يوم 7 أغسطس وفقًا لعقده مع الأهلي وقتها، المفاوضات وقتها مع هيدرسفيلد كانت لتمديد عقده حتى نهاية الموسم فقط".


وأضاف: "التحرك لضم رمضان صبحي من جانب الأهلي بشكل دائم ولمدة طويلة كان بعدما رفض هيدرسفيلد طلب القلعة الحمراء بتمديد استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، وذلك كان في نهاية يونيو".

وعن أسباب رحيل رمضان صبحي، قال صقر: "لم أتعامل مع النادي الأهلي مطلقًا، تعاملي كان مع اللاعب فقط وذلك بداية من أغسطس فقط، الأمر لا يتعلق بالأموال فقط".

وأردف: "الجماهير تسمع من المسؤولين فقط، ومع الوقت الجميع سيعرف الأسباب التي دفعت رمضان للرحيل، اللاعب فضل الرحيل عن الأهلي لأكثر من سبب وجميعهم سيتضحون بمرور الوقت، نعم العامل المادي من بينها ولكنه ليس الأساس".

واستطرد: "من المستحيل أن يتلاعب رمضان صبحي بالنادي الأهلي لمدة خمسة أشهر، اللاعب سبق وأن تنازل عن الكثير من الأموال من أجل العودة للنادي، لكن كل ذلك يوضع في كفة وفي الكفة الأخرى يتم وضع مسؤولين يديرون النادي، بغض النظر عن الأسماء".

واختتم: "ما وصل لرمضان صبحي من مسؤولين الأهلي هو أصعب أحساس قد يصل لأي لاعب، اللاعب تربى في النادي وخروجه منه بحسب المنطق بالتأكيد ليس مادي بحت".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد محاولة الأهلي ضمه.. نجم بيراميدز يدخل حسابات الزمالك

الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ شريف إكرامي ورمضان صبحي

شاهد.. أحدث ظهور لـ رمضان صبحى عبر إنستجرام

رمضان صبحي يؤدى التدريبات في الجيم .. شاهد

رمضان صبحي يكشف كواليس والدافع الأكبر لرحيله عن الأهلي.. فيديو

نادر شوقي يكشف أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

ترشيحاتنا

قتل 11 ألف شخص.. تعرف على مرض"مارسا" المصاب به الفنان فايق عزب

كارثة في إيطاليا.. امتلاء المستشفيات وافتراش مرضى كورونا الأرض.. صور

من داخل كافيه.. كريم فهمي مع ياسمين رئيس ويوجه رسالة لـ متابعيه

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. تعرف عليها

أول رد من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز .. فيديو

وزيرة الصحة تحذر: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. فيديو

AdvertisementS

مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني بـ مباراة الريدز والسيتي.. ماذا حدث؟

أول رد من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز .. فيديو

خلال زيارته للمنتخب الأولمبي .. صبحي: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

5 ملايين دولار.. محمد فاروق يكشف عرض بيراميدز لخطف لاعبين من الزمالك

مش عايز حد يزعل مني.. أحمد فتحي يودع القلعة الحمراء برسالة محزنة | شاهد

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

أخبار الزمالك| تصرف غريب من يوسف أوباما.. وإجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية

الزمالك يتقاضى 200 ألف دولار من الاتحاد السكندري.. اِعرف السبب

أحمد حسام ميدو: حذرت مرتضى منصور من رحيل مؤمن عن الزمالك

أخبار النادي الأهلي.. أزمة في الانتقالات.. واستعدادات موسيماني لنهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد فاروق: خلاف على مدة العقد بين الزمالك وساسي.. تفاصيل

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل