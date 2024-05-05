تفاصيل استهداف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ آخر الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي كان في اتجاه مجموعة من الأراضي الزراعية الواقعة جنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضاف بشير جبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، مقدم "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نفس المنطقة مازالت تشهد قصفا من المدفعية الإسرائيلية وإطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية".

وتابع: "قوات الاحتلال استهدفت محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة والمتوقفة عن العمل منذ اليوم الأول للعدوان، وأدى استهداف محيط المحطة إلى تقطيع الكابلات والوصلات وتدمير كل الأعمدة المحيطة بهذه المنطقة مما يسهم في تدمير المحطة وعدم قدرتها على العمل حتى لو توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".