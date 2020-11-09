لم يستفق من غيبوبته.. ترامب يعلن عن أخبار عظيمة

نشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيها عن أخبار جيدة.





وقال ترامب في تغريدته: "سوق الأسهم ارتفع كثيرا، ولقاح كورونا سيتم طرحه قريبا، والتجارب أثبتت فعاليته بنسبة 90%.. أخبار عظيمة!"





والسبت الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالمجمع الانتخابي وتفوقه على الرئيس الأمريكي ترامب.





وحتى الآن، لم يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتهية ولايته أي مؤشر على احتمال قبوله قريبًا بنتائج الانتخابات، التي أعلن خصمه الديمقراطي جو بايدن الفوز بها. لكن وسائل إعلام أميركية عدة نقلت عن مساعدين كبار وموظفين في البيت الأبيض أن التركيز منصب على ما يمكن أن تقوم به السيدة الأولى ميلانيا ترمب وابنته المفضلة إيفانكا من جهود لإقناعه بكيفية إنهاء فترة الشهرين والنصف المتبقية من رئاسته وتسليم السلطة لخلفه، ووقف مسار المواجهة القانونية التي لن تؤدي إلا إلى إطالة المعاناة؛ بحسب تلك الأوساط.





وتعتقد أيضًا أن ترمب لن يحاول بأي شكل من الأشكال منع بايدن من تولي منصبه. لكن إذا لم يلق خطاب التنازل الرسمي بحلول الوقت الذي يغادر فيه، فإن الضغوط على أفراد أسرته وأصدقائه والجمهوريين ستزداد لإقناعه بضرورة إبلاغ الشعب الأميركي بقبوله حكمهم.





يعقد الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا وذلك لتدارس المشكلة الأولى التي تواجهه عندما يتولى منصبه في يناير.





ومن المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق فيفيك ميرفي ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير ديفيد كيسلر وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أميركي حتى الآن.





وبعد ذلك يلقي بايدن تصريحات في ويلمنجتون بولاية ديلاوير فيما يتعلق بخططه للتصدي لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وتنشيط الاقتصاد.



