بالصور.. ملكة جمال العرب تكشف أسباب رفضها الوقوف أمام جمال سليمان بـ «الحرملك»

أعربت ملكة جمال العرب، دلال الغزالي، عن سعادتها باختيارها من إدارة مهرجان Dubai International Fashion week لتقديم دورته الجديدة المقرر إقامته هذا الشهر، وذلك بعد عودة حياة المهرجانات إلى طبيعتها بعدما كانت متوقفة؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنها لم تبدِ أي موافقة نهائية على قبول هذا العرض حتى الآن من عدمه.





وأضافت دلال الغزالي، التي تُوجت ملكة جمال لمسابقتي ملكة جمال العرب وMiss World Next Top Model في بيان صحفي، أن مشاركتها بالمهرجان ستكون إضافة إليها ومشوارها الفني الذي بدأته منذ حصولها على اللقب.





وعن سر اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسلسل "الحرملك" الجزء الأول، كشفت دلال الغزالي لأول مرة، عن أن شروط التعاقد معها على المسلسل من قبل شركة الإنتاج كانت تعجيزية بكل المقاييس، وهو ما رفضته تمامًا بعد إبداء موافقتها المبدئية على العمل، ولكنها فضلت الاعتذار، وتمنت التوفيق لكل فريق العمل، وعلى رأسهم نجم العمل الفنان السوري جمال سليمان.





يذكر أن المسلسل بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، سامر المصري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان عبدالعزيز، ﺇﺧﺮاﺝ تامر إسحاق.





وأضافت "بعد رفضي المشاركة في الحرملك عُرض عليّ الكثير من الأعمال سواء تمثيل أو غناء من قبل شركة إنتاج متخصصة في صناعة النجوم، وندمت على عدم المشاركة في مسلسل "سلمان أبو البنات" وهو مسلسل مغربي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه".

وعن جديدها، قالت دلال الغزالي إنها شاركت في فيلم قصير بعنوان "ضربة مرمى" كان من المفترض عرضه في مهرجانات سينمائية عربية لكن لم يتم ذلك بسبب أزمة كورونا.



