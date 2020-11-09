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محافظات

ولادة قيصرية لـ مصابة بـ كورونا في مستشفى السنبلاوين العام .. صور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:22 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين عن نجاح فريق طبي في عمل جراحة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 38 عاما بمستشفى السنبلاوين العام، حيث حضرت السيدة للمستشفى محولة من مستشفى صدر المنصورة ومصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل الوزارة أن السيدة قد تخطت ميعاد ولادتها وجنينها في وضع حرج، حيث تم التدخل الطبي السريع وتمت العملية بنجاح تحت إشراف مجموعة من استشاريي النساء والتوليد مع اتباع جميع معايير مكافحة العدوى.

كما اطمأن وكيل الوزارة أن حالة السيدة والمولود جيدة ومستقرة ويخضعان لرعاية طبية فائقة بالمستشفى كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي تحت إشراف الدكتور جمعة أحمد جادو استشارى نساء وتوليد والدكتور محمد حامد يوسف طبيب نساء والدكتور محمود عزت طبيب التخدير وهيئة التمريض وتضم ريهام السعيد الذهبي وهناء رضا جودة والفريق المعاون بالمستشفى وعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

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