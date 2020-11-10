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رياضة

ماذا يحدث في الزمالك قبل نهائي أبطال أفريقيا؟ .. هاني حتحوت يجيب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:07 ص
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن جماهير نادي الزمالك، بدأ يتسرب لها القلق، بعد خسارة رئيسها، مرتضى منصور، في انتخابات البرلمان.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن جماهير الزمالك، تخشى أن يتأثر لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، بنتائج الانتخابات، وينعكس هذا على مستواهم خلال الفترة الحالية، والتي تشهد منعطف خطير في تاريخ النايد كونه سيخوض نهائي دوري الأبطال أمام الغريم التقليدي، الأهلي.

وأكد هاني حتحوت، إن وزير الشباب والرياضة، أعطى الكثير من التطمينات، لجماهير الزمالك، إن القلعة البيضاء، لن يتم المساس بها، وسيحاول الحفاظ على استقراره وهو مقبل على نهائي البطولة القارية، الأقوى بالقارة السمراء .

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