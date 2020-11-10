شاهد.. زحام على مكاتب البريد لشراء كراسات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالشرقية

شهدت معظم مكاتب البريد بمحافظة الشرقية بصفه عامة ومكاتب مدينة العاشر من رمضان بصفة خاصة، اليوم ، زحام كبير من جانب المواطنين الراغبين في شراء كراسات الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، والذي يضُم وحدات في مدينة العاشر من رمضان بالمحافظة.

وأكد عدد من المواطنين التواجدين لشراء كرسات الإعلان الرابع عشر انهم حرصو علي التواجد أمام بوابات مكاتب البريد منذ الصباح الباكر وتحديد قرابة الساعة الـ 6 صباحا من أجل التمكن من شراء الكراسة ولكن دون جدوي.

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وأستكمل المواطنون المتواجدون ان عدد الكراسات الوارد الي مكاتب البريد محدود ولكل مكتب كميه من الكرسات مما يجعل الحصول عليها صعب ويؤدي الي تكدس وتزاحم ولذا يجب علي المسئولين ضخ كميات أكبر من الكرسات.

ومن جانبها فقد بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأحد الماضي، حجز شقق الإسكان المتوسط، حيث تم طرح 25 ألف وحدة كاملة التشطيب بـ10 مدن جديدة، وخصصت الوزارة الأسبوع الأول لمتحدي الإعاقة على أن يكون التقديم لكل المواطنين بداية من اليوم الاثنين 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل.