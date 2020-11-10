رسميا.. مد فترة القيد المحلي إلى بعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا





وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، " مد فترة القيد المحلي إلى 30 نوفمبر من الشهر الجاري حتى بعد انتهاء مباراة نهائي دور أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك".





وتابع: "ستكون القائمة الإضافية يوم 6 ديسمبر الشهر القادم".





واختتم : "مد فترة القيد المحلي لـ القسم الثاني إلى 24 نوفمبر ولـ القسم الثالث إلى يوم 29 نوفمبر من الشهر الجاري".





ويستعد النادي الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 27 من الشهر الجاري ، على إستاد القاهرة كما أقر وزير الشباب والرياضة منذ ساعات ، وفي إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا".

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الجاري، أى بعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.