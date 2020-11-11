رئيس البرازيل يثير الجدل بعد وقف تجارب لقاح كورونا الصيني

أطلق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بتصريحات ، أثارت الغضب؛ بعدما عبر عن فرحته بعد تعليق التجارب السريرية للقاح صيني مضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ بعد وفاة أحد المتطوعين.





وكتب الرئيس البرازيلي، منشورات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ، أثارت استياء البرازيل بعد ما اعتبر وقف تجارب اللقاح انتصارا له، وفقا لصحيفة "الجارديان".





وقال بولسونارو: "هذا هو اللقاح الذي أرادت دوريا إجبار الجميع في ساو باولو على تناوله.. انتصار آخر لجايير بولسونارو".



وجاءت تعليقاته على خلفية تعليق التجارب السريرية للقاح صيني تجريبي بعد وفاة أحد المتطوعين، حيث كانت تجري التجارب في ساو باولو وبدعم كبير من حاكم الولاية جواو دوريا، أحد أكبر الخصوم السياسيين للرئيس البرازيلي.





وانتقدت المعارضة البرازيلية تصريحات بولوسونارو حيث غرد فلافيو دينو حاكم ولاية مارانهاو قائلاً: "163 ألف قتيل في البرازيل ويعتبر بولسونارو أنه انتصر!".





وتابع قائلاً: "أظهر بولسونارو مرة أخرى أنه ليس قلقًا بشأن حياة ورفاهية السكان ، ولكن ببساطة بسبب مصالحه الأيديولوجية".



