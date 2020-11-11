أحمد عيد عبد الملك يطالب أساطير الزمالك بمساندة الفريق في دوري أبطال أفريقيا

طالب أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، بحضور لاعبي الزمالك السابقين؛ لمؤازرة فريقهم خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا، للتتويج باللقب .





وكتب أحمد عيد عبر تويتر قائلا: "‏مباراة الزمالك و نادي مصر يوم ٢١، بتمني يوم ٢٢ او ٢٣ حضور اللاعبين الكبار اللي شاركوا في تحقيق البطولات الافريقية لنادي الزمالك علي مر العصور، إلى التدريب؛ لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني من أجل حلم الجماهير، واكتر واحد يعمل ده و يلم الاجيال كلها كابتن ايمن يونس".





يشار إلى أن اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد المحلي للأنديةـ إلى يوم 30 نوفمبر الحالي؛ بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى 27 نوفمبر الحالي بين الأهلى والزمالك .



