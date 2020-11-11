مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء الموافق 11-11-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدولية الودية ومباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة
رومانيا – × روسيا البيضاء - ، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
تركيا – × كرواتيا – ، تقام في الثامنة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
بلجيكا – × سويسرا – ، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
إيطاليا – × إستونيا ، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
ألمانيا – × التشيك – ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
هولندا – × إسبانيا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
البرتغال – × أندورا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
بولندا – × أوكرانيا - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
سلوفينيا – × إذربيجان - ، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN
فرنسا – × فنلندا - ، تقام في العاشرة وعشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة
موريتانيا × بوروندي، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
كينيا × جزر القمر، تقام في السادسة مساء
السينغال × غينيا بيساو، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
غينيا × تشاد، تقام في السادسة مساء
الرأس الأخضر × رواندا، تقام في السادسة مساء
ليبيا × غينيا الإستوائية، تقام في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7