عروس تجبر ابن شقيقتها على مغادرة حفل زفافها بسبب ملابسه.. صور

تعتبر العروس حفل الزفاف الواجهة الخاصة بها والتي تسعى لأن تظهر من خلاله بأجمل طلة، وحتى التفاصيل الصغيرة التي قد يعتبرها البعض غير مهمة بعضهن ترى أن من حقها التحكم فيها، كملابس الحضور.











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عروسا برازيلية تسببت في إحراج نجل شقيقتها الصغير حينما حضر إلى حفل زفافها بملابس الشخصية الكرتونية الشهير الرجل العنكبوت "spider man".





نهرت العروس ابن شقيقها حينما رأته قادما لالتقاط صورة برفقتها في الزفاف، بسبب عدم ارتداء البدلة الخاصة به والتي صممتها خصيصا له قبل الزفاف بأسبوع.











شعر الطفل البالغ من العمر 8 سنوات بالإحراج الشديد حينما طلبت منه خالته العروس ترك المكان لأنه يرتدي ملابس غير مناسبة.