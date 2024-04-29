تفاصيل تنفيذ مصر لمشروع طريق وجسر ساكا في أوغندا.. فيديو

كشف ماركو عادل الكاتب الصحفي، تفاصيل تنفيذ مصر لمشروع طريق وجسر ساكا في أوغندا، لإنقاذ أهلها من الفيضانات والغرق.

وأوضح ماركو عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،أن الشركة المنفذة لمشروع طريق وجسر ساكا في أوغندا، قد انتهت من الأعمال التنفيذية للمشروع بشكل كبير، والذي يمر بمنطقة مستنقعات يحتضنها نهر بلوجومبا، والذي يشهد فيضانات تسببت في غرق الطريق. معزولة بين عدة مدن مهمة في شرق أوغندا.

وأضاف عادل، أن مشروع طرق وجسر ساكا بأوغندا يتضمن إنشاء طريق بطول 4.5 كيلومتر داخل المستنقعات، وجسر على نهر بلوجومبا، بالإضافة إلى 10 أعمال صناعية أخرى.

ولفت أيضًا إلى أن الشركة المنفذة لمشروع طريق وجسر ساكا نفذته بسرعة وجودة عالية، حيث تم ضغط البرنامج الزمني لإنهاء المشروع قبل الموعد المحدد بحوالي 11 شهرا.