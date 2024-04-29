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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية خطوة هامة بهدف تجهيز البنية الأساسية

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ  بإفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وقال دعبس فى بيان صحفى له إن افتتاح المركز يمثل  خطوة هامة جدا  من أجل تجهيز البنية الأساسية اللازمة للحفاظ على مصر ومكانتها كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب ، خاصة وان مصر نقطة التقاء العديد من  الكابلات البحرية الموجودة بالعالم ، خاصة وان مصرستمثل   محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم في المرحلة القادمة.

وثمن دعبس دور الدولة المصرية التي اولت اهتماما كبيرا بهذا القطاع الهام والحيوي وذلك بتوجيعات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث  أنفقت الدولة  مليارات الدولارات من أنشاء بنية أساسية متكاملة علي أعلي مستوي من الجودة ، بما  يسمح لمصر بالتواجد كجزء أساسي من العالم المتقدمة في ظل المتغيرات السريعة والنمو الكبير في هذا القطاع.

وقال دعبس أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفتتاح هذا المركز دلالة قوية عن اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم التكنولوجي والتطور، وتكشف مدى أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعبر بصدق وشفافية عن توجيهات الجمهورية الجديدة واهتمامها بالعلم والتكنولوجيا وبناء الانسان علي أساس سليم بكل مقومات العصر الحديث.

وأشار دعبس إلي أن حديث الرئيس السيسي حول التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي يؤكد على أهمية  دور مصر وانطلاقها   كدولة رائدة في مختلف المجالات التكنولوجية الحديثة  والعمل علي جذب  الاستثمارات العالمية والمحلية في هذا القطاع   لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز التعاون الدولي وخلق فرص عمل للشباب المصري وتحقيق اعلي نمو في هذا القطاع بما بدعم الاقتصاد القومي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الكابلات البحرية الدولة المصرية الجمهورية الجديدة

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