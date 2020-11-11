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محافظات

الكشف على 1095 مريضا في قافلة طبية لقرية أم الرزق بمركز شربين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الأربعاء أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة  لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وذلك نحت رعاية  وزيرة الصحة  الدكتورة هاله زايد وبتوجيهات والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وجه الدكتور سعد مكي  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية ام الرزق مركز شربين خلال يومي 9و 10 نوفمبر الجاري.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1095 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت  2 عياده باطنه و 2 عيادة أطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعيادة أسنان وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم أسرة.

وأشار إلى أن الحالات التي تم الكشف عليها شملت ٢٤٤ باطنة و ٣١٢ أطفال و ١٤٨ عظام و ١٢٠ جلدية و ٩٤ أسنان و ٥٥ جراحة و١٢١ نسا وتنظيم أسرة كما تم توفير 134 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 236 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 138 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه للمرضى.

وأوضح البيان انه أقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 100 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 5 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم،  كما تم اصدار عدد 1 قرار  علاج على نفقة الدولة للمرضى.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى
الكشف على 1095 مريضا في قافلة طبية لقرية أم الرزق بمركز شربين
الكشف على 1095 مريضا في قافلة طبية لقرية أم الرزق بمركز شربين
الكشف على 1095 مريضا في قافلة طبية لقرية أم الرزق بمركز شربين
الكشف على 1095 مريضا في قافلة طبية لقرية أم الرزق بمركز شربين

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