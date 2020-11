تفاصيل تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد بإصداره الرابع

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحديث البروتوكولات العلاجية الخاصة بإصابات فيروس كورونا، إلى إصداره الرابع، بتوفير الأدوية الأعلى كفاءة فى مواجهة المرض.





يتكون بروتوكول علاج فيروس كورونا بنسخته الرابعة، تزامنا مع قرب التعرض لموجة ثانية من "كوفيد - 19" وقسّم البروتوكول الحالات المصابة بكورونا إلى 3 مستويات وهي:





1- الحالات البسيطة MILD CASES:

- زنك أقراص، يوميًا "Zinc 50 mg daily"

- اسيتيل سيستين "Acelylcysteine 200 mg t.d.s" ويستخدم علاج في التهابات القصبة الهوائية المزمنة.

- لاكتوفرين "Lactoferrin one sachet twice daily" لعلاج الأنيميا ومضاد للالتهاب والأكسدة ويتم تناول كيس منه مرتين يوميًا؟

- فيتامين سي Vitamin c 1 mg daily.

- وفي الأعمار أكبر من 65 عامًا يتناول الهيدروكسي كلوروكين مرتين أول يوم وبعدها تخفف الجرعة مرتين لمدة 6 أيام "Hydroxychloroquine 400 mg twice in the first day then 200 mg twice for 6 days".





2- الحالات المتوسطة MODERATE CASES

- هيدروكسي كلوروكين – علاج الملاريا - وإيفرمكتين - مضاد الطفيليات - "Hydroxychloroquine + ivermectin"

- أو لوبينافير + ريتونافير - علاج الإيدز - "liponavir/ ritanovir"

- أو ريمديسفير – مضاد لفيروس الإيبولا "remedisivir".





3- الحالات الشديدة SEVERE CASES

- ريمديسفير REMIDISIVIR

- لوبينافير + ريتونافير لعلاج الإيدز "LOPINAIR/ RITANOIR"