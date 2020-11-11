خلال تكريمه .. محمد صلاح "الملهم" : الخطيب ألهمني .. ونعد جماهير مصر بإسعادهم .. وأدعو الأهلي والزمالك لنبذ التعصب

محمد صلاح :

سعادتي غامرة لتكريمي من بلدي

صلاح :

والدي الداعم والسند ولولاه لما استكملت مشواري الكروي

وزير الشباب والرياضة : محمد صلاح ملهم لملايين الشباب ونموذج يحتذى به









جائزة الملهم The inspirer Award ، أفضل ما قدمه اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني لمحمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر باعتباره ملهما لملايين الشباب في مختلف بقاع العالم ، لما يحققه من انجازات وتحطيم أرقام قياسية مع الريدز.









ومن جانبه أبدى محمد صلاح سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من اتحاد الكرة المصرى، موجها شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022 ، كما اكد على أن ، محمود الخطيب رئيس الأهلي الذي حرص على تلبية الدعوة لحضور تكريم صلاح ، أنه كان من ضمن الأسماء التي ألهمتني بالتأكيد في مشواري ، والعديد من نجوم مصر ، وعالميا ، زين الدين زيدان وتوتي والظاهرة رونالدو .



كما وجه صلاح رسالة لجمهور القطبين الأهلي والزمالك قبل المباراة النهائية المرتقبة بينهما في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري ، مفادها ضرورة نبذ التعصب الكروي ، مؤكدًا أن هذا النهائي يدعو للفخر، متعهدا بتكاتف الجميع داخل المنتخب من اجل إسعاد الشعب المصري وإدخال الفرحة إلي قلوبهم.









وشدد على أنه دائما يسعى للأفضل ، وكل مكانة يصل إليها ، يأمل أن يكون في مكانة أفضل ، مشيرا إلى أنه والده كان الداعم الأكبر في مشواره الكروي ، موجها رسالة لكل أب أن يكون السند لأبنائه ، وأكد أنه يتذكر كلمة والده عندما جلس احتياطي في المقاولون العرب ، بأن لا ييأس فالخطيب والعديد من نجوم الكرة المصرية والعالمية جلسوا احتياطي وتألقوا فيما بعد.









وشهد وزير الشباب والرياضة تكريم محمد صلاح ، والذي أكد في كلمته ان الأخير ملهم بالإنجازات التى حققها ولايزال يحققها مع فريقه الإنجليزى.



وأعرب وزير الرياضة خلال الحفل عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال منافساتها المقبلة، مؤكدًا ثقته الكاملة فى جهاز المنتخب الوطنى وجميع اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة.



وأكد صبحي أن محمد صلاح أصبح رمزًا ونموذج للشباب المصري يحتذى به ، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو إكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعمًا للمنتخبات الوطنية ، مشيرًا أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف .







وقال صبحي في تصريحات خاصة لصدى البلد: حرصت على حضور مران الفراعنة عقب اكتمال صفوفه بانضمام محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا لرغبتي في ابلاغهم جميعا ان الجماهير المصرية تنتظر منكوا الفوز في المباريات القادمة وحسم التأهل لأمم إفريقيا بالكاميرون لان هذه مكانة مصر الطبيعية معربا عن ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسام البدري.



وأضاف أنه أكد على لاعبي المنتخب المحليين وخاصة لاعبي الاهلي والزمالك ان عليهم خطوتين في غاية الأهمية، الخطوة الأولى المساهمة بجدية في تألق المنتخب وتحقيق الفوز في الجولتين الثالثة والرابعة أمام توجو في التصفيات المؤهلة للكان ، والثانية هي إرسال رسالة لجماهير فريقهما انكوا نسيج واحد والمنافسة بينكم تقتصر على الملعب وبكل روح رياضية ، وان مباراة القطبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا حدث تاريخي بوصول طرفي النهائي من دولة واحدة واكبر فريقين في الشرق الاوسط.



واشار صبحي في تصريحاته الخاصة الى ان القيادة السياسية تدعم وتساند الرياضة بقوة ويكفي ان مصر الدولة الوحيدة التي استكملت جميع مسابقتها في مختلف الالعاب والفئات في ظل جائحة كورونا وهذا ان دل على شيء فيدل على قدرة مصر على إدارة الأزمات ، ونثق في منتخبات مصر وقدرتهم على اسعاد الجماهير.



واختتم قائلا مبادرة لا للتعصب التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ليست شعارات فمن غير الطبيعي والمنطقي ان تكون مصر بهذه القيمة والمكانة والقدرة على استضافة الاحداث والبطولات الكبرى ولا تخرج مباراة كبيرة بين قطبين الكرة المصرية بكل روح رياضية بين جميع الاطراف وفِي النهاية كأس إفريقيا لن يخرج عن مصر.







جاء ذلك في حفل حضره ، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأعضاء الاتحاد ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية ، وعدد من المهتمين بكرة القدم والشخصيات العامة والإعلامية والصحفية.





ولفت عمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة إلي أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي الكرة المصرية بعدما تغنى به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم.



