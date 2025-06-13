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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنصدر تحذير قبل 10 دقائق من الهجوم الإيراني المتوقع

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنه سيصدر تحذيرا قبل 10 دقائق من الهجوم الصاروخ الإيراني المتوقع.

عندما تُنفّذ إيران هجومها المضاد المُتوقع ضدّ هجوم إسرائيل على أصولها النووية والعسكرية، 

ووفقا لما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فإن قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال ستصدر تحذيرًا قبل عشر دقائق على الأقل، حيث يأمل مسؤولو الجيش أن يتمكنوا من إصدار تحذير مُسبق إذا استطاعوا تحديد مؤشرات استخباراتية مُختلفة تُشير إلى أن طهران تتجه نحو هجوم، حتى قبل بدء الهجوم.

وحقق جيش الاحتلال هذا الأمر عندما شنت إيران هجوما ضد إسرائيل في أكتوبر 2024.

ومع ذلك، فإن هذا الافتراض غير مؤكد ويعتمد على مسائل استخباراتية مُعقّدة، حيث لا تزال الجبهة الداخلية تُوصي الناس بالبقاء في منازلهم أو بالقرب منها، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم الآمنة في غضون فترة تحذير مدتها عشر دقائق.

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