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أخبار العالم

مجرم حرب.. نشطاء إثيوبيون يطالبون بسحب جائزة نوبل من آبي أحمد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:31 م
مطالب بسحب نوبل من
مطالب بسحب نوبل من أبي أحمد
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شريف سيد
وقع نشطاء إثيوبيون على عريضة تطالب لجنة جائزة نوبل للسلام، بسحبها من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بسبب حملته العسكرية على إقليم تيجراي الإثيوبي. 

وقال النشطاء إن أبي أحمد أمر بارتكاب جرائم عسكرية ضد شعبه، ومنح لضوء الأخضر للحرب الأهلية، والإبادة الجماعية ضد شعبه، وسط اهتمام العالم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وأضاف النشطاء في عريضتهم أن أبي أحمد الآن مجرم حرب وعد بأشياء كثيرة، لكن أخيرًا أصبحنا قادرين على رؤية لونه الحقيقي وهو قاتل.

وتابعوا: "نطالب اليوم من لجنة جائزة نوبل للسلام بسحبها من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب جرائمه". 

وتشن القوات الإثيوبية حملة عسكرية كبرى على إقليم تيجراي الإثيوبي، وسط حالة من النزوح الجماعي من قبل المدنيين في الإقليم. 



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