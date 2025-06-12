الأطباء تعلن عن نجاح تدخل طبي دقيق بمستشفى ميت غمر

شهدت محافظة الدقهلية تدخلًا طبيًا دقيقًا وناجحًا أنقذ حياة مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، بعد التنسيق بين قطاع مستشفيات الصحة بالدقهلية.

وبحسب بيان للنقابة العامة للأطباء - فقد استقبل مستشفى أجا المركزي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل حالة طارئة لسيدة تعاني من خذل في الجانب الأيسر من الجسم ناتج عن جلطة بالمخ، وذلك بعد مرور ثلاث ساعات على ظهور الأعراض.

وأشار البيان إلى أنه بمراجعة التاريخ المرضي للسيدة، تبين عدم إمكانية استخدام العقار المذيب للجلطة نظرًا لتناولها أدوية السيولة دون إشراف طبي.

وتالع البيان: على الفور، وبتنسيق عالي المستوى، تم تحويل المريضة إلى مستشفى ميت غمر لإجراء أشعة رنين مغناطيسي على الشرايين، والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان المخي الأوسط الأيمن.

وأردف البيان: عُرضت الحالة على الأستاذ الدكتور أحمد عفت، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة المنصورة، والدكتورة ندى عبد الحميد، أستاذ مساعد المخ والأعصاب والقسطرة المخية، الذين قرروا التدخل الفوري بإجراء قسطرة علاجية لسحب الجلطة.

وأكد البيان أنه تم نقل المريضة إلى وحدة القسطرة في سباق مع الزمن، واستُدعي أعضاء الفريق الطبي المتخصص، وتم تنفيذ العملية بنجاح تام، وسُحبت الجلطة وتحسن بشكل كبير مستوى الضعف العصبي ومقياس خطورة السكتة الدماغية لدى المريضة.

وبحسب البيان فقد جاءت أسماء فريق العمل الطبي والفني، كالتالي:

أ.د/ أحمد عفت عباس – أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية، جامعة المنصورة.

د/ ندى عبد الحميد – أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، جامعة المنصورة.

د/ نهى حجاج – رئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى.

مس/ أسماء محمد عبد المنعم – وكيلة التمريض ومشرفة قسم القسطرة المخية.

أ/ علاء الفولي – فني صيانة الأجهزة الطبية وفني القسطرة المخية.

مس/ نورهان حسن – تمريض القسطرة.

السيد عبد الحق وشيماء الحميد – أمناء المخازن.

واختتم بيان الأطباء: جاءت هذه الجهود تحت إشراف كل من الدكتور شريف حسني والدكتور أحمد شعيب، نائبا مدير المستشفى.