بتشجع على الإجرام.. أزهري ينفعل بسبب كلمات أغنية ويخلع العمامة

انفعل الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، على الهواء بسبب الأعمال الفنية غير الهادفة التي يتم عرضها خلال الفترة الأخيرة ويظهر فيها أعمال إجرامية يقوم بتقليدها الشباب الصغير.

وأضاف العالم بالأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أن هناك أغاني يتم نشرها وتحمل معاني غير مقبولة، وتخدم الأعمال غير الأخلاقية.

وقال إنه يستمتع ببعض الأغاني ومنها "والديك بيــدن كوكو كوكو في الفجرية يلا بنا على باب الله يا صنايعية"، ولكن الفن الذي يأتي من الخمارة والكباريه يدمر المنازل المصرية.

وقام الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، بخلع عمامة الأزهر الشريف، على الهواء بسبب قراءة كلمات أغنية خارجة، وقال: "احترامًا لعمامة الأزهر قمت بخلع العمامة بسبب الكلمات الخارجة.. وجلال العمامة يجعله يصمت عن الأشياء الخارجة في الفن".

حكم الاستماع إلى الأغاني

وكانت دار الإفتاء المصرية أفادت بأن الأغاني والموسيقى منها ما هو مُبَاحٌ سماعه ومنها ما هو مُحَرَّمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفُحْشِ والفجور، وألا تشمل على محرم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون محركًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة.

وتابعت "أما الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى، وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل: أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، أو يختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنث وتكسر وإثارة للفتن أو تسعى إلى تدمير الحياة والأخلاق".